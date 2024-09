Peão é pisoteado por touro e morre após rodeio no interior de SP

Apesar de ter sido socorrido e levado para uma Unidade Básica de Saúde em Guapiaçu, Ítalo não resistiu aos ferimentos e chegou ao local sem vida. O corpo foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto. Ainda não há confirmação sobre o traslado do corpo para sua cidade natal, onde possivelmente será sepultado.

O jovem peão Ítalo Silva Rodrigues, de 21 anos, natural de Paracatu, Minas Gerais, morreu após ser pisoteado por um touro durante a montaria da 55ª Festa do Peão de Guapiaçu, no interior de São Paulo, na noite dessa sexta-feira, 30.

No Instagram, Ítalo costumava postar vídeos de sua montaria, além dos diversos prêmios que arrecadou em sua carreira. Em sua última publicação, que foi feita a seis dias antes do acidente, informava a vitória do seu penúltimo rodeio, em Paracatu, Minas Gerais.

Por esse motivo, ele teve direito a uma segunda oportunidade, dessa vez para montar outro animal.



"Já tinha montado no dia porém não ficou com a nota e escolheu outro boi, foi onde aconteceu do animal pisar no seu tórax. Descanse em paz guerreiro", disse internauta.

