Polônia enterra restos de centenas de pessoas executadas pelo nazismo

A Polônia enterrou nesta segunda-feira (2) restos de centenas de pessoas executadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial que haviam sido encontrados recentemente no chamado Vale da Morte, no norte do país.

Os restos começaram a ser descobertos em 2021 pelo Instituto da Memória Nacional (IPN), cuja missão é investigar os crimes cometidos pelos nazistas e pelas autoridades comunistas.

Cem pessoas, incluindo o presidente do IPN, participaram dos funerais, celebrados em uma basílica em Chojnice, onde se encontra o Vale da Morte.