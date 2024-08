"Te Levo Mobile": ex-morador de rua vira empresário e fatura R$ 120 mil por mês

O aplicativo conta com 280 motoristas cadastrados em seis municípios do estado de Minas Gerais

Mas nem sempre o empresário teve uma vida estável. Antes, Sérgio trabalhava em uma colheita de café e chegou a viver em situação de rua por três anos. No campo, as condições de trabalho eram precárias e ele abandonou o local.

A diferença para os demais aplicativos são os benefícios oferecidos. Em entrevista ao G1, o empresário explica que a plataforma oferece “aulas de inglês aos motoristas, cartão de saúde, desconto no abastecimento de combustível e troca de pneus, além de carros de apoio — em casos de pneu furado”.

Sérgio Brito, que já foi pessoa em situação de rua, hoje é dono de um novo aplicativo de transportes que está fazendo sucesso em Araxá, município do estado de Minas Gerais (MG). Lançada em 2022, a plataforma opera em seis cidades e possui uma frota de 170 veículos. Atualmente, o faturamento da plataforma chega a R$ 120 mil.

Sérgio mudou de vida após ganhar um concurso de modelos na cidade de Franca, em São Paulo. Após ficar em 2° lugar em um concurso de gastronomia, ele trabalhou durante sete anos em um hotel em Araxá. Durante a pandemia de Covid-19, perdeu o emprego e passou a trabalhar como motorista de aplicativo.

História de inspiração

O empresário teve a ideia de criar sua própria plataforma de transporte por aplicativo. Sérgio estudou tudo que podia sobre tecnologia e investiu R$ 35 mil. Ao G1 ele relata: “o que era o sonho, hoje está se vendo como uma história de inspiração. São 170 famílias que dependem da empresa".

Para arrecadar o valor do investimento, Sérgio conta que trabalhou 12 horas diárias durante oito meses. O nome do aplicativo é “Te Levo Mobile” e conta com 280 motoristas cadastrados em seis cidades de Minas Gerais: Araxá, Catalão, Ibiá, Monte Carmelo, Patos de Minas e Sacramento.