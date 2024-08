Bagageiro infestado de baratas faz avião retornar a país de origem com as malas dos passageiros

Os passageiros de um voo que foi de Casablanca, no Marrocos, para Manchester, no Reino Unido, na última quinta-feira, 15, ainda estão aguardando a chegada de suas bagagens. Isso porque o avião estava com o porão infestado de baratas e teve que retornar ao país de origem. As informações são do The Independent.

De acordo com o veículo britânico, o voo AT818 da Royal Air Maroc chegou pontualmente a Manchester, às 17h20 no horário local - mas os passageiros ficaram mais de uma hora sem informações sobre o paradeiro de suas malas até o motivo ser revelado.

Segundo uma passageira entrevistada pelo jornal, foi descoberto que o porão da aeronave continha uma infestação de baratas e, consequentemente, nenhum membro da equipe foi autorizado a se aproximar dele por razões de saúde e segurança.