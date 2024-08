Jornalista Daniela Arbex relata que voou em aeronave que caiu em SP um dia antes do acidente

Após a repercussão do avião da companhia aérea Voepass que caiu na tarde desta sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP), a jornalista Daniela Arbex, utilizou seu perfil no Instagram para relatar a experiência que teve na mesma aeronave um dia antes do acidente. A jornalista saiu de Ribeirão Preto com destino à Guarulhos, ambas cidades estão localizadas em São Paulo.

De acordo com o relato, as pessoas que estavam no avião passaram mal por causa do calor, visto que a aeronave não dispunha de ar-condicionado.

“Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. Outro, que estava uma poltrona à minha frente, sentia muita dor de cabeça. As pessoas se abanavam procurando ar. Fiquei muito indignada, porque pela terceira vez a aeronave da companhia apresentava problemas tanto no trecho de SP quanto no da conexão pra Minas”, compartilhou Daniela em suas redes sociais.

“Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi de que o "ar não funcionava em solo, só no ar", o que não aconteceu. Da vez anterior, a desculpa é que o ar precisava de manutenção”, continuou a jornalista.