Incêndio em barco deixa quatro mortos e 59 feridos no Rio Negro, em Manaus

Barco Comandante Souza pegou fogo no Rio Negro, em Manaus Crédito: Reprodução/CBMAM

Uma embarcação com mais de 60 passageiros a bordo pegou fogo e naufragou no Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. As chamas começaram na madrugada de sábado, 27, e até a manhã deste domingo, 28, quatro mortes e 59 resgates haviam sido confirmados. O número total de passageiros e tripulantes ainda não foi divulgado oficialmente. De acordo com o Governo de Manaus, o barco Comandante Souza pegou fogo nas proximidades de Santa Maria, a 40 minutos de Manaus. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A embarcação havia saído da capital amazonense na noite de sexta-feira, 26, com destino ao município de Santa Isabel do Rio Negro, a 640 quilômetros, onde deveria chegar na segunda-feira, 29. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.