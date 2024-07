Rede Jesuíta promove congresso para comemorar dez anos de existência

Colégio Santo Inácio, em Fortaleza (CE), unidade da Rede Jesuíta de Educação no Ceará Crédito: Divulgação

Comemorando os seus dez anos de existência, a Rede Jesuíta de Educação Básica realiza o II Congresso RJE e o VII Congresso Inaciano de Educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e no Colégio Santo Inácio – Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O evento será realizado entre os dias 6 e 9 de agosto, com o tema “Tradição em Inovar”, e contará com a presença de representantes do Colégio Santo Inácio de Fortaleza e das outras 16 unidades da Rede, educadores, familiares e estudantes, com o intuito de levar experiência de aprofundamento na tradição educativa jesuítica e provocar novos rumos na inovação pedagógica. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O corpo programático do congresso conta com quatro conferências, nove mesas-redondas e 23 oficinas, bem como a exposição de pôsteres. As conferências principais serão transmitidas de forma gratuita no canal do youtube da Rede Jesuíta de Educação Básica.

Congresso de Educação Jesuíta: veja os destaques do evento Conferência de Abertura - dia 7 de agosto às 8h15min

Tema: A tradição espiritual e pedagógica inaciana propulsora de inovações educacionais

Palestrante: padre José Alberto Mesa, secretário mundial para a Educação Básica da Companhia de Jesus, com a moderação de Pedro Risaffi, secretário-executivo da RJE e coordenador geral do Congresso.

Encontro Provocações Estudantis - 8 de agosto às 8h15min

Apresentações estilo Ted Talks para compartilhar percepções sobre a relação entre tradição e inovação no ensino. Sessão Futuro da Educação - 8 de agosto à 16h15min

Palestrantes: Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (FGV-CEIPE), professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard e ex-diretora global de Educação do Banco Mundial, e Rafael Parente, professor, autor da obra Como educar famílias para futuros desafiadores e ex-secretário de Educação do Distrito Federal (DF). Debate sobre inovações em curso no ensino brasileiro e como as tecnologias podem qualificar as inovações em educação.

Moderação: Gustavo Borba, decano da Indústria Criativa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), conselheiro da Canadian Playful Schools Network (Recel/CPSN), palestrante e pesquisador na área do Design Estratégico. A programação completa do evento está disponível no site da Rede Jesuíta de Educação.

Serviço

II Congresso da Rede Jesuíta de Educação Básica | VII Congresso Inaciano de Educação