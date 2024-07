Mulher que não foi submetida à laqueadura após o parto ganha indenização de hospital e médica

Imagem de apoio ilustrativo. Decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Crédito: Freepik

O Hospital Santa Lúcia e uma médica assistente foram condenados ao pagamento de pensão e indenização depois que uma mulher engravidou após parto cesárea, quando na verdade ela deveria ter sido submetida a uma laqueadura. A condenação foi dada pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) na última semana. De acordo com o TJDFT, a paciente estava no parto da quarta gestação, com autorização do convênio para a cirurgia de esterilização. No entanto, meses depois, descobriu que estava grávida novamente. A paciente alegou falta de informação por parte da médica responsável pela cirurgia.