Terremoto no Chile: mais de 60 cidades do Brasil registraram tremores

Pelo menos 62 cidades brasileiras registraram tremores após o terremoto de magnitude 7.4 no norte do Chile. A maioria é de estados do Sudeste e do Sul, mas a cidade nordestina de Chapadinha (MA) também sentiu os efeitos do terremoto da noite de quinta-feira, 18 de julho, às 23h.

De acordo com levantamento do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), os estados afetados foram: São Paulo (51 municípios), Santa Catarina (4), Paraná (3), Rio de Janeiro (2), Distrito Federal (1, Brasília) e o Maranhão (1, Chapadinha). Veja lista completa das cidades no final da matéria.

"A capital paulista está localizada sobre uma bacia sedimentar que possui a característica de amplificar ondas sísmicas", explica o Centro de Sismologia em publicação nas redes sociais.