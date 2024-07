Terremoto de magnitude 7,4 no Chile causa tremores em São Paulo

O epicentro do terremoto foi na cidade de San Pedro de Atacama, na província de Antofagasta, no norte do Chile. A cidade está a aproximadamente 2,7 mil quilômetros de São Paulo, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

A Defesa Civil informou à CNN que, até o início da madrugada desta sexta-feira, 19, não houve registro de vítimas . No entanto, o tremor fez com que o Corpo de Bombeiros fosse acionado e orientou a evacuar um prédio na rua Florianópolis, na Zona Leste da capital paulista.

Moradores de alguns bairros de São Paulo relataram ter sentido um tremor de terra nesta quinta-feira, 18. O fenômeno está relacionado a um terremoto de magnitude de 7,4 registrado no Chile.

“Apesar da sensação estranha sentida pelas pessoas, as chances de danos estruturais causados por um tremor tão distante são bastante pequenas”, completou.

Terremoto no Chile: Internautas relataram o tremor em São Paulo

Internautas usaram a rede social X (antigo Twitter) para registrar vídeos do tremor sentido em São Paulo. Alguns relataram que deixaram os apartamentos e buscaram refúgio no meio da rua. Outros disseram que sentir o tremor parecia com a sensação de estar tonto.

TÁ TENDO TERREMOTO EM SP OU TO LOUCO? pic.twitter.com/CDdehqdm58 July 19, 2024

Terremoto no Chile: o que se sabe até agora

A escala Richter é pontuada de um a nove. Quanto mais alta é a numeração, mais forte e poderoso é considerado o terremoto. O fenômeno ocorrido na região norte do Chile e na Argentina tem escala 7,4 e ocorreu a mais de 100 km de profundidade.

O epicentro foi na cidade de San Pedro de Atacama, na região de Antofagasta, no norte do Chile. O abalo sísmico foi registrado às 21h50min (1h50min do horário local) também pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC).