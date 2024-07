Idosa stalker é presa após invadir apartamento de PM em Minas Gerais

Uma idosa de 69 anos, presa na última quinta-feira, 18, após invadir o apartamento de uma policial militar de 25 anos está sendo investigada pelo crime de stalking. O fato aconteceu em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais.

De acordo com as autoridades, a idosa aproveitou o portão aberto do prédio para entrar na residência da jovem. Ainda conforme a polícia, a idosa já entrou no local outras duas vezes e foi até ao local em outras quatro ocasiões, sem conseguir entrar, mas atormentando a policial e os vizinhos tocando o interfone.



No caso da última invasão, a idosa irá responder, além de stalking, por lesão corporal, ameaça, injúria, violação de domicílio e resistência. As informações são do g1 Triângulo.