Cidade no interior de São Paulo passa a emitir documentos para animais

Documento RG animal emitido pela prefeitura de Sertãozinho, interior de São Paulo Crédito: Reprodução/EPTV

A cidade de Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, passou a emitir o RG Pet, um documento de identificação para os bichinhos de estimação. Os dados do pet são enviados pelo tutor juntamente a uma foto para que o documento seja identificado. A estudante Talia Fernanda Peres solicitou a documentação de sua cadelinha de estimação, Sofia, da raça Shih-tzu, e enviou dados como o nome, data de nascimento, raça, espécie, sexo, número de microchip, status reprodutivo e uma foto da pequena para que fosse anexado ao RG. Em entrevista ao G1 São Paulo, ela conta que informou à prefeitura o seu telefone e endereço e esperou a validação do documento e depois que recebeu, não sai mais de casa com o documento. Ela acredita que é uma segurança a mais aos tutores de pets.