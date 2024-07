Mulher é presa após despejar soda cáustica no pênis do marido em Goiás

Uma mulher de 56 anos foi presa na última segunda-feira, 15, suspeita de despejar soda cáustica no pênis do marido. O caso aconteceu em abril deste ano, no município de Uruaçu, estado de Goiás, mas só foi divulgado esta semana.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a suspeita confessou ter cometido o crime, após desconfiar que o marido mantinha uma relação extraconjugal.

De acordo com as investigações, ela dopou o marido com uso de tranquilizantes e jogou o líquido na região íntima do homem de 43 anos, a fim de que ele não mantivesse as práticas sexuais.