Corpo de noivo atropelado no RJ é sepultado: "A gente vai achar, meu amor, quem fez isso com você"

O corpo de Fábio Toshiro Kikuta, 42, foi sepultado nesta segunda-feira, 15. O fisioterapeuta morreu no sábado, 13, após ser atropelado enquanto passeava com a noiva, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

O sepultamento ocorreu no cemitério de Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A cerimônia durou cerca de três horas.

“A gente vai achar, meu amor, quem fez isso com você”, disse a noiva Bruna durante a cerimônia. As informações são do O GLOBO.