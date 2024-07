MG: Homem morre após acidente com equipamento em casa

Um empresário identificado como Maick Xavier de Carvalho, 31, morreu após o um equipamento que ele utilizava explodir e atingi-lo na cabeça, nessa segunda-feira, 15. O caso aconteceu na cidade Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Minas ao CBN Belo Horizonte, a vítima estaria manuseando um aspirador de pó no momento do acidente. No entanto, o boletim de ocorrência da Polícia Militar aponta uma lixadeira elétrica como a possível causa da explosão. Outra hipótese é de que ele estaria fazendo a manutenção do motor de uma esteira.

No local, segundo a Polícia Militar, foi encontrado um equipamento similar a uma lixadeira, que estava em situação precária para uso, sem a parte superior responsável pela proteção. Além disso, o disco não foi encontrado. Um aspirador de pó queimado também estava próximo à vítima.