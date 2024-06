Família morre em colisão frontal de carros em Minas Gerais

Repórter do OP+

Quatro pessoas da mesma família morreram em uma colisão frontal de dois carros na noite de ontem, 29, no município de Francisco Sá (MG). As vítimas foram o pai e a mãe, ambos de 40 anos, e duas crianças, uma menina de 4 anos e um menino de 12. Outras quatro pessoas estão gravemente feridas, em atendimento nos hospitais de Montes Claros (MG).

O acidente ocorreu por volta das 21h20 de sábado, na estrada MGC-122 em Minas Gerais. Um Toyota Etios, onde estava a família vitimada, e um Honda Civic colidiram frontalmente; a perícia da Polícia Civil já esteve no local, mas ainda não divulgou os detalhes de como ocorreu o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a família residia no estado de São Paulo e dirigia na direção de Francisco Sá.

Os acidentes frontais são especialmente destruidores e arriscados, pela velocidade dos carros. Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens do automóvel.