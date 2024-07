PM é morto pelo irmão durante festa de aniversário em Goiás

Um policial militar foi morto pelo próprio irmão na última quinta-feira, 11, no município de Uruaçu, em Goiás. O crime teria sido cometido durante a festa de aniversário da vítima, identificada como Tiago White Rodrigues de Araújo, que completaria 34 anos de idade no sábado seguinte, 13.

Após uma discussão entre os dois, o irmão de Tiago pegou a arma do PM e alvejou a vítima com dois tiros. O policial tentou fugir dois tiros e se jogou dentro de uma piscina, mas foi alvejado na mão e no abdômen. As informações são do UOL.