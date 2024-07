Taxista morre após ser trancado por assaltantes dentro de porta-malas a 50°C no ES

Carro foi abandonado ao lado de uma ferrovia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após o assalto, o trio teria obrigado o motorista a dirigir até uma ferrovia, onde o trancaram no porta-malas do veículo e fugiram a pé. Segundo informações divulgadas pelo UOL, o motorista teria passado 22 horas no compartimento, que atingiu temperaturas de 50°C. Análises periciais indicam que o motorista ainda tentou fugir do compartimento, mas não resistiu às condições extremas e sofreu um infarto agudo. A Polícia Civil do Estpírito Santo (PCES) tem tratado o caso como tortura e morte cruel. Ainda de acordo com a PCES, os suspeitos, que ainda não foram identificados, provavelmente conheciam o motorista e o tinham como alvo premeditado. A hipótese é firmada por imagens de câmeras de segurança, que mostram o trio procurando o carro de José em meio a outros quatro táxis estacionados.