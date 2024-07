Jovem grávida desaparece no Paraná; pai do bebê é preso suspeito de envolvimento

Ela mantinha um relacionamento secreto com Marcos Vagner de Souza , de 35 anos, vigilante e pai de três filhos. As informações são do g1 Campos Gerais e Sul.

Uma jovem grávida no Paraná está desparecida há um mês, e o principal suspeito é um homem com quem ela supostamente tinha um caso e seria o pai da criança. Ísis Victoria Mizerski , adolescente de 17 anos, foi vista pela última vez no dia 6 de junho, em Tibagi.

Em depoimento, o suspeito afirmou que se encontrou com Ísis no dia do desaparecimento para discutir a gravidez. Ele alega que a deixou em um bairro perigoso após ela mudar de planos sobre o local de desembarque. O homem continua preso sob custódia da Polícia Civil do Paraná (PC-PR). A família da jovem não tinha conhecimento do relacionamento dela com o suspeito.

Dia do desaparecimento e aflição

A jovem inicialmente planejava contar sobre a gravidez para a sua mãe no dia 6 de junho, mesma data de seu desaparecimento, relatou sua irmã e prima. Ísis estava conversando com sua mãe quando lhe enviou uma localização em tempo real, posteriormente apagando a mensagem, o que gerou preocupação.

Logo após, a garota não respondeu mais as mensagens. Posteriormente, foi descoberto que ela teria saído de casa para se encontrar com Marcos para discutir a gravidez. Em conversas as quais a Polícia teve acesso, havia indícios de descontentamento do homem, que sugeriu um aborto, prontamente negado por Ísis.