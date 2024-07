Novo carro mais caro do Brasil, Bugatti Chiron circula por SP

Veículo vai de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos Crédito: Reprodução/@paitomotors via instagram

Seus 1.500 cavalos de potência e 163,2 kgfm de torque lhe proporcionam uma velocidade máxima de 420 km/h. Com a potência do motor V8 e a beleza de seu design, o Chiron não ganhou painel multimídia, uma escolha da montadora para evitar o envelhecimento da tecnologia dos displays. A importação do veículo foi feita pela Paíto Motors, uma importadora independente de veículos de luxo, também responsável pela chegada de Laferrari em terras brasileiras. A identidade do dono do veículo ainda é desconhecida. Veículo impressiona fãs de carros esportivos