MG: Homem é preso após ser visto levando corpo de namorada para caminhão

Ele informou aos familiares que a mulher não havia retornado para casa desde o dia 21 do mesmo mês. As informações são do g1 Triângulo e Alto Parnaíba.

O corpo de Fiama da Silva Bento foi encontrado na quinta-feira, 4, em uma zona rural do município. O desaparecimento da vítima foi comunicado à família dela pelo suspeito, que não teve o nome divulgado, no dia 26 de junho.

Após as investigações, foi solicitado pela Polícia Civil à Justiça o pedido de prisão temporária do suspeito.

Câmeras de segurança mostraram a vítima entrando em casa no dia 22 de junho, contradizendo a versão apresentada pelo suspeito, conforme investigação da Delegacia Regional de Uberaba. Uma hora depois, o homem é visto jogando o saco preto dentro do caminhão.

Com a prisão do suspeito, ele indicou à Polícia o local em que abandonou o cadáver. A busca pela mulher foi feita com o auxílio de cães e de militares do Corpo de Bombeiros do Pelotão de Busca Resgate e Salvamento com Cães (Pbresc). O corpo foi localizado e encaminhado para exames.