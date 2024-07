BA: Morre menino de 7 anos que tentou salvar a mãe de agressão

O menino de 7 anos que foi esfaqueado pelo padrasto ao tentar salvar a mãe quando ela sofria agressão morreu nessa quarta-feira, 3. O caso aconteceu no último sábado, 29, no bairro Doron, em Salvador (BA). Arthur da Luz Santos estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Familiares confirmaram a morte cerebral.

Apesar da tentativa do filho, a mãe dele, Maria Luiza dos Santos, de 30 anos, não sobreviveu aos ferimentos e morreu no sábado, 29, também esfaqueada. As informações são do g1 Bahia.