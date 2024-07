Aumento da acidez do oceano Atlântico gera riscos aos ecossistemas marinhos do Brasil, aponta estudo

A diminuição [do pH] causa muitas mudanças químicas nas águas do mar Crédito: FCO FONTENELE

Carlos Musetti, coautor do artigo e pesquisador do instituto alemão Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, destaca que o pH da água pode ser alterado por diversos fatores, inclusive naturais. O processo, no entanto, é intensificado pelas emissões de gás carbônico (CO2). Em maio de 2024, 426,90 Partes Por Milhão (ppm) de CO2 foram emitidos, segundo registros do Observatório de Mauna Loa, da agência estadunidense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), localizado no Havaí. O número marca um recorde de emissões na era humana. No mesmo período do ano passado, 424,00 ppm foram emitidos. Segundo Letícia, a acidificação ainda não é tão perceptível para a população. O cenário, no entanto, pode mudar no médio e longo prazo. “Como o pH mais baixo atrapalha o crescimento e a reprodução de vários organismos que têm um papel importante na cadeia alimentar do oceano — especialmente os pequenininhos, como o plâncton — projeções mostram que isso pode vir a ter um impacto na disponibilidade de pescados, que se alimentam do plâncton.”