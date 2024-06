Youtuber infantil é alvo de críticas após usar símbolo associado ao nazismo

O símbolo é utilizado para se referir a mensagens ou discursos com conotações racistas, xenofóbicas ou discriminatórias que são sutis ou codificadas

Em seguida, os internautas começaram a criticar o ato e apontaram outros elementos de Ronaldo que poderiam ser um “apito de cachorro”, como a resposta do influenciador a um seguidor: “Não sei se em um organismo normal é capaz de dar algum mal estar”.

O youtuber Ronaldo Souza , conhecido por interpretar o Gato Galáctico , um dos personagens mais conhecidos entre o público infantil brasileiro, foi alvo de críticas após publicar uma foto bebendo leite cru, que é considerado nos Estados Unidos, um “apito de cachorro”. Este termo é utilizado para se referir a mensagens ou discursos com conotações racistas, xenofóbicas ou discriminatórias que são sutis ou codificadas.

Acontece que, de acordo com o escritor afrofuturista Ale Santos, “as teorias do século XX defendiam que negros tinham intolerância a lactose e que o leite era um símbolo da pureza e dos valores elevados dos arianos”.

Na última sexta-feira, 28, Ronaldo utilizou o X, antigo Twitter, para se pronunciar acerca do assunto. Segundo ele, a associação feita pelos internautas se tratou de uma “mentira absurda” e que ele abomina “o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência”.

“Por aqui, defendemos a paz e em nome dela e do bem-estar da minha família, que está sendo afetada por essa situação, e de qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida, irei remover a publicação. No meu canal, temos um compromisso diário com a mensagem que é transmitida a todos que nos acompanham e em hipótese alguma permitirei a disseminação de informações falsas”, escreveu.