Corpo de fisiculturista é encontrado em resort na Bahia

Salomão de Moura Ribeiro, de 22 anos, foi morto com cinco tiros. O corpo teria sido movido até o resort. Polícia investiga motivações

O corpo do fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro, de 22 anos, foi encontrado no estacionamento de uma cabana de praia no município de Porto Seguro, na Bahia. A ocorrência foi registrada nesse sábado, 29.

Conforme a polícia baiana, o corpo de Salomão estava enrolado em um lençol ao lado de sua motocicleta. Ele foi atingido por pelo menos cinco tiros e não resistiu aos ferimentos. As informações são do g1 Bahia.



A polícia da Bahia acredita que Salomão foi morto na última sexta-feira, 28, na Praça do Trabalhador, no bairro Mercado do Povo, onde foram encontradas cápsulas de balas. Após o assassinato, seu corpo teria sido levado para o resort Beach Club Paradiso.