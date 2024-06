Criança de 3 anos foge de creche em SP, cai em barranco e é socorrida

Menino de três anos foge de creche por vão do portão e comemora Crédito: Reprodução Balanço Geral/Twitter

Conforme o portal g1, a mãe da criança só foi avisada do sumiço do filho após 40 minutos. A Prefeitura de São Paulo afirmou que vai apurar se houve falha na segurança e na conduta dos funcionários. A creche é administrada por uma Organização da Sociedade Civil (OSC) em parceria com o poder municipal. A Secretaria Municipal de Educação também afirmou que a gestão comunicou os responsáveis imediatamente após identificar a ausência do garoto. “O estudante foi localizado, sem necessidade de atendimento médico, retornando às atividades no Centro de Educação Infantil”, disse por nota.

