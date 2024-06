Neta furta R$ 179 mil de avô para gastar no 'Jogo do Tigrinho'

O furto deixou a vítima com apenas R$ 248 em sua conta bancária. Neta de 22 anos foi presa após ser flagrada por câmeras de segurança do banco

No Paraná, um idoso de 83 anos foi vítima de um furto de R$ 179 mil. O suspeito autor do crime é sua neta de 22 anos, que, segundo investigações, teria utilizado o dinheiro furtado para apostar no “Jogo do Tigrinho”, um jogo de cassino online.

Apesar de negar ter realizado o crime, a neta foi presa nessa quinta-feira, 27, após ser flagrada por câmeras de segurança da agência de banco do avô realizando operações. O crime deixou o idoso com apenas R$ 248 em sua conta bancária. As informações são do g1 Paraná.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Jogo do Tigrinho: os perigos de se viciar em games de aposta