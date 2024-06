RJ: Carro é alvejado por mais de 20 tiros e casal ferido sai a pé do local

Caso aconteceu na última sexta, na Zona Norte da cidade. Uma das vítimas foi atingida na boca e a outra, de raspão no braço

Um casal foi baleado na Zona Norte do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 28. O caso foi registrado na rua Professor Manoel de Abreu, no bairro Maracanã, e as vítimas estavam em um carro alvejado por mais de 20 tiros por volta das 22 horas.

O homem atingido na boca e a mulher, de raspão no braço. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

Logo após o ocorrido, as vítimas procuraram ajuda e foram a pé ao Hospital Universitário Pedro Ernesto na Vila Isabel, bairro vizinho ao do crime. Entretanto, não conseguiram atendimento, pois o equipamento de saúde não tem emergência.