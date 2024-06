Motorista escapa de ser atingido por ônibus em São Paulo

Ninguém ficou ferido. Condutor do automóvel teria ido buscar remédios para a esposa no posto de saúde

Por poucos segundos, o motorista de um carro escapou de ser atingido por um ônibus nessa quarta-feira, 26. O caso aconteceu no bairro da Penha, em São Paulo, quando o veículo maior, ao passar pela via, colidiu com um automóvel que estava estacionado na calçada.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o condutor do carro de cor prata estaciona em uma calçada na avenida Gabriela Mistral, em frente a um posto de saúde. O motorista desce do veículo e entra no local.