Ciclista relata assédio enquanto pedalava em estrada do RJ; veja vídeo

O relato de assédio sofrido pela ciclista Letícia Besse ganhou repercussão nas redes sociais. Visivelmente abalada e chorando, a veterinária relata em um vídeo publicado em sua rede social que foi perseguida e xingada por um homem em uma estrada no bairro de Secretário, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última sexta-feira, 21.

“Eu tô a cinco quilômetros da minha casa e passou um cara de moto, ele ficou me olhando, diminuiu a velocidade, eu segui (pedalando), aí quando eu olho ele voltou. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Ele parou a moto do meu lado e ficou falando ‘Bom dia, não vai me responder, não?’, ele me xingou de um nome. Quando ele viu que eu tava com o celular filmando, aí ele foi embora”, contou Letícia.

A situação relatada pela ciclista não é a primeira. Na legenda do vídeo publicado, a atleta expõe que o caso já é o segundo em um período de 15 dias. Segundo ela, um motorista chegou a apalpar suas nádegas.