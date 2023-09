Pantanal: conheça o principal destino de turismo ecológico do país

Considerado pela UNESCO como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, o Pantanal também tem um clima mágico que faz com que quem ali vive, ou mesmo quem está de passagem, se conecte com sua essência natural por meio de um elo com a natureza em sua mais pura rusticidade. E isso tudo é possível por meio de cerca de 250 mil quilômetros quadrados de extensão, que se espalha pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil, adentrando nos países vizinhos, Bolívia e Paraguai.

Pantanal é conhecido internacionalmente pelas belezas naturais e, devido às suas paisagens magníficas, tem se tornado um dos principais destinos de turismo ecológico do país. Isso porque turistar por esse território, considerado a maior planície alagável do planeta, costuma ser uma descoberta única e impressionante de paleta de cores, que se pintam em suas duas únicas estações, cheia e seca, com cores que se mesclam a cada pôr do sol, resultando em quadros de beleza surpreendente, fazendo sem dúvida, dele, um dos destinos mais desejados.

Como chegar ao Pantanal

Para quem busca conhecer a área do Pantanal denominada “norte”, a porta de entrada é por Cuiabá (MT). Deve-se percorrer a Transpantaneira, com 147 quilômetros de extensão, que liga Poconé a Porto Jofre – uma estrada de chão com muitas pontes, várias ainda de madeira, e que tem grandes atrativos turísticos ao seu redor. Foi criada para ligar MT a MS, porém não foi concluída e tem seu fim em Porto Jofre. Às margens da estrada Parque, é possível observar inúmeros animais que vivem livres.

Para quem busca o Pantanal sul, são duas as opções para chegar via aérea: Campo Grande, capital do estado do Mato do Grosso do Sul, de onde partem transfers para Aquidauana e Miranda; e Corumbá, com porto preparado para a saída de grandes barcos.

Aeroportos

Cuiabá (Aeroporto Internacional Marechal Rondon);

Campo Grande (Aeroporto Internacional de Campo Grande).

Companhias aéreas

Gol Linhas Aéreas, Azul e LATAM.

Transfer em Campo Grande

Vanzella Transportes.

Bioma único atrai os turistas estrangeiros para a região (Imagem: Uwe Bergwitz | Shutterstock)

Atrativos turísticos no Pantanal

Há décadas, o Pantanal atrai turistas estrangeiros para conhecer esse bioma único, numa proporção de 80% de holandeses, franceses, dinamarqueses, entre outros. Muito há o que se ver e viver no Pantanal, e são várias as opções de hotéis que oferecem desde o conforto de um cinco estrelas com acomodações luxuosas a pousadas de vários tamanhos, fazendas que abrem suas porteiras a jungle lodges e barco-hotéis.

Quase todos os hotéis oferecem experiências como a pesca de piranha, onde o peixe acaba se transformando em um delicioso caldo; a cavalgada em áreas alagadiças, com duração média de uma hora e meia, para que se possa entender melhor a vida do peão local.