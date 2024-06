Aborto no Brasil: em quais casos é permitido interromper a gestação?

Saiba os casos em que o aborto é legalizado no Brasil Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

Com a discussão sobre o Projeto de Lei (PL) 1904, a temática do aborto no Brasil está sendo muito comentada por políticos, organizações e sociedade civil. O Projeto visa equiparar a prática do aborto ao crime de homicídio, com pena de até 20 anos de prisão para as mulheres que abortarem. Atualmente, a pena é de um a três anos. Com lei inalterada há mais de 80 anos, o aborto no Brasil é legal em três casos:

quando há risco de morte para a gestante;

em caso de estupro;

e em caso de anencefalia Má formação cerebral que acontece durante o primeiro mês de gestação.

do feto. Nos casos citados anteriormente, não há limite gestacional para a realização do procedimento. Contudo, a descriminalização do aborto em caso de anencefalia é um direito conquistado recentemente, após decisão do Supremo Tribunal Federal em 2012.

Além de uma questão jurídica, o aborto é uma questão de saúde pública, já que não há indícios de que a criminalização diminua o número de abortos feitos.

Saiba como é a legislação sobre aborto pelo mundo Aborto no Brasil: casos permitidos foram definidos pelo Código Penal Os dois primeiros casos em que o aborto é permitido no Brasil — para salvar a vida da gestante e em caso de estupro —, estão previstos no Código Penal Brasileiro, de 1940. Em caso de gravidez resultante de estupro, é necessário somente o consentimento da gestante ou de seu responsável legal (caso seja menor de idade). Não há exigência de qualquer documento ou relato. Aborto no Brasil: situações previstas em lei enfrentam burocracia e preconceitos No entanto, mesmo nas situações previstas pela lei para a realização do aborto legal, as mulheres e meninas que buscam esses direitos muitas vezes não são acolhidas. Em junho de 2022, um caso chamou a atenção do País: uma menina de 11 anos foi impedida de fazer um aborto legal após ser estuprada, após a família ter procurado o serviço após a 22ª semana de gestação. O hospital afirmou que só faria o procedimento com uma decisão judicial, já que passou da 20ª semana de gestação. Inicialmente, a juíza não concedeu a autorização, mas a menina conseguiu fazer o procedimento após uma revisão da sentença.