Avião dá "cambalhota" e fica de ponta-cabeça durante pouso em aeroporto no Paraná

Vídeo mostra o momento que o avião dá "cambalhota" e fica de ponta-cabeça durante pouso no aeroporto de Ponta Grossa, no Paraná; Veja vídeo

Um avião de pequeno porte deu uma "cambalhota" e parou de ponta-cabeça ao pousar no aeroporto municipal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso foi registrado na sexta-feira, 14, mas o vídeo começou a repercutir nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, diante do choque dos internautas ao assistirem o vídeo do momento do acidente.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, é possível ver toda a trajetória do acidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O avião biplano Aeronave com configuração de asas em que há duas superfícies de sustentação verticalmente paralelas (uma sobre a outra). , fabricado em 1931, estava chegando para participar de exposição "Nos Ares de PG 2", que ocorreu no final de semana.