Avião vira hotel com diárias a partir de R$ 211 na Suécia; conheça

O Boeing 747 foi comprado e alterado por empresário sueco para funcionar como um hotel nos arredores do aeroporto de Estocolmo-Arlanda

“Eu estava me preparando para expandir meu negócio de albergues em 2006, quando ouvi falar de uma antiga sucata de avião à venda na Arlanda. Como há muito tempo queria estabelecer o meu negócio em Arlanda, não hesitei um segundo quando surgiu esta oportunidade”, explica Diös no portal da empresa.

A aeronave, fabricada originalmente em 1976 e operada pela última vez em 2002, foi adquirida pelo empresário Oscar Diös. Em seguida, seu interior sofreu alterações para incluir 33 quartos, com cerca de seis metros quadrados.

O hotel também oferece uma área de conferência na cabine de comando superior do Jumbo Stay, com espaço para até oito pessoas. Além disso, a empresa afirma que os assentos utilizados ainda fazem parte da fabricação original de 1976.

Os turistas podem escolher dormir na cabine do piloto, além de dormitórios femininos e masculinos, quartos triplos e de solteiros.

Aos aficcionados por aviação que escolherem dormir na cabine do piloto, o local mantém o painel de controle, mas incluiu camas ajustáveis, TV de tela plana, internet sem fio gratuita e banheiro privativo com chuveiro.

As diárias variam entre cerca de R$ 211 para os dormitórios (masculino ou feminino) com quatro camas, até R$ 891 pela suíte “Caixa Preta”, localizada na parte traseira do avião.

Jumbo Stay: internauta visitou hotel na Suécia

No TikTok, a internauta Evie Calder compartilhou um vídeo de sua experiência no hotel Boeing 747. A publicação rendeu mais de 50 mil curtidas na rede social.