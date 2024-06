Peeling de fenol: quais profissionais podem realizar o procedimento?

Mulher realizando procedimento estético Crédito: Unsplash

O recente caso do empresário paulista Henrique Silva Chagas, de 27 anos, que morreu no último dia 3, ao ser submetido ao peeling de fenol, reacendeu a discussão sobre os limites de atuação de profissionais não médicos na realização de procedimentos estéticos. Sobre isso, O POVO conversa com a médica dermatologista Melina Kichler, que tem residência médica em dermatologia pela Universidade de São Paulo. LEIA MAIS | Peeling de fenol: saiba o que é e quais cuidados devem ser tomados

O POVO - Quais procedimentos dermatológicos podem ser feitos em clínicas e o que deve ser feito obrigatoriamente em ambiente hospitalar? Melina Kichler - Na minha opinião, já que a gente não tem uma legislação sobre isso, quando você tem algum risco de vida comprovado, ele deve ser sempre feito em ambiente hospitalar, como o fenol. Ele é sabidamente nefrotóxico e cardiotóxico quando é feito no rosto inteiro.

O fenol localizado, que é o fenol que a gente faz só ao redor dos olhos e ao redor da boca, pode sim ser feito em clínicas, o que a gente chama de (procedimento) ambulatorial, mas sempre por médicos — pois até esses (mais simples) têm seus riscos. Esses procedimentos invasivos têm que ser sempre feitos por médicos. OP - Quais são as especialidades médicas capacitadas para realizar os procedimentos? MK - De acordo com o Conselho Federal de Medicina, os profissionais que podem fazer este tipo de procedimento são dermatologistas e cirurgiões plásticos, que têm o registro de especialidade, tiveram formação naquela especialidade e têm todo respaldo e todo conhecimento para tanto fazer o procedimento, bem como para lidar com as complicações que o procedimento pode acarretar. OP - A influencer que realizou o procedimento no empresário paulista disse que fez um curso online, que teria sido oferecido por uma farmacêutica. Esses profissionais podem realizar esses procedimentos ou oferecer cursos sobre eles? MK - No caso de peeling de fenol, não. Pois ele é um procedimento que traz seus riscos. Na minha opinião, quem faz cursos para esses profissionais não capacitados também tem que ser responsabilizado por eventuais danos — já que você assume a responsabilidade de ensinar pessoas que não estão aptas.