Veja os cuidados antes de aplicar botox para prevenir complicações

A aplicação de toxina botulínica, o famoso botox, tornou-se um dos tratamentos mais procurados por quem deseja combater as linhas de expressão. No entanto, ao considerar a técnica, diversos pacientes esquecem de algumas precauções importantes que evitam problemas em decorrência da má aplicação do produto. Nesses casos, uma dúvida frequente é: “posso reverter as complicações do botox?”.

Para esclarecer a questão, a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS, explica: “É muito mais fácil minimizar o risco de resultados ruins em primeiro lugar do que corrigir uma aplicação incorreta e exagerada de toxina botulínica”.

A especialista indica, a seguir, alguns pontos que você deve considerar antes de fazer o procedimento e como minimizar os efeitos negativos!