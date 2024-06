Corpo do cão Joca, que morreu durante voo da Gol, é cremado em SP

O velório ocorre dois meses após a morte, pois o cachorro passou por exames em uma clínica particular, a pedido da família. Por fim, estava no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo para realizar a necropsia desde o dia 13 de maio. O corpo foi liberado apenas na última quarta, 12.

O corpo do golden retriever Joca, que morreu durante um voo da Gol , em abril deste ano, foi cremado neste sábado, 15. A despedida ocorreu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, em um local dedicado a animais.

Relembre o caso do cão Joca

Joca, um cachorro de cinco anos morreu durante o transporte aéreo depois de um erro no destino no fim de abril.

O golden retriever deveria ter sido levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. No entanto, Joca foi colocado pela Gollog, empresa da companhia Gol, em um avião que embarcou para Fortaleza.

O animal acabou sendo mandado de volta para Guarulhos e, quando o tutor chegou para encontrá-lo, o cão estava morto. À época, a família afirmou que Joca não recebeu os cuidados necessários da empresa.

Ainda conforme o tutor, foi apresentado à companhia aérea um atestado veterinário que indicava que o animal suportaria uma viagem de duas horas e meia. Entretanto, com o erro da empresa, Joca ficou quase 8 horas no trajeto.

Contudo, a companhia aérea ressaltou que acompanhou o animal em todo o trajeto e que o falecimento foi inesperado, já em São Paulo, depois que ele retornou. Segundo atestado de óbito, Joca morreu por uma parada cardiorrespiratória.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso no âmbito criminal, enquanto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Ministério de Aeroportos continuam apurando o caso no âmbito da responsabilização da empresa.