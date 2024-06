Chuva provoca alagamentos, inundações e deslizamento em Pernambuco

Chuva provoca transtorno, alagamentos e deslizamento de barreiras em Pernambuco Crédito: Guga Matos / JC Imagem

As fortes chuvas que caem em Pernambuco nas últimas 24 horas provocaram, nesse sábado, 15, vários transtornos, inundações de rios, alagamentos e deslizamentos de barreiras em diversos municípios do Estado. De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, houve deslizamento de barreiras em Joaquim Nabuco, Olinda, Rio Formoso e São Lourenço da Mata, todas sem vítimas. Quanto aos alagamentos, os locais atingidos são: Jaboatão dos Guararapes, Recife e São José da Coroa Grande. Atualmente, os danos humanos estão somados a 87 desalojados e 24 desabrigados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia também | Fortaleza amanhece com chuvas e pontos de alagamento nesta sexta, 14

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, informou que segue monitorando a situação das fortes chuvas que caem no Estado. "Estamos acompanhando os impactos das chuvas que estão atingindo o Grande Recife e as regiões do Agreste e das Zonas da Mata Norte e Sul. A APAC, a Defesa Civil de Pernambuco e o Corpo de Bombeiros Militar estão de prontidão monitorando as chuvas intensas e fazendo resgates em algumas áreas alagadas na RMR", disse Raquel em suas redes sociais. Transtornos no Recife

Entre os transtornos provocados pelas fortes chuvas, a Prefeitura do Recife informou que o Túnel Augusto Lacerda, no bairro de Boa Viagem, precisou ser interditado no começo da madrugada por causa do acúmulo de água. Perto das 7h, o túnel foi novamente liberado para a passagem de veículos. Uma família, formada por dois adultos e quatro crianças, precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar ilhada na Rua Santa Joana, no bairro de Areias. Uma viatura viatura de busca e salvamento conseguiu retirar a família do local por volta das 6h45 deste sábado.

O Corpo de Bombeiros informou que houve resgates semelhantes nos bairros do Ipsep e Coqueiral, no Recife, e em Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Mas não informou detalhes das ocorrências. Também houve o registro de duas quedas de árvores: na Rua Palmares, em Santo Amaro, e na Rua Capitão Gregório de Caldas com a Avenida Recife, em Areias. Leia também | A busca por reconstrução após desastre climático no Rio Grande do Sul No início da tarde deste sábado, a Prefeitura do Recife emitiu um alerta do Centro de Operações (COP), indicando que a cidade está em estágio de 'atenção' em relação às chuvas. "Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos. Dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada. Nossas equipes seguem trabalhando para reverter a situação", dizia o comunicado. Ainda segundo a orientação da gestão municipal, a população deve, se puder, evitar deslocamentos pela cidade, além de seguir as orientações da CTTU e também da Defesa Civil. Em suas redes sociais, o prefeito do Recife, João Campos, informou que o "Centro de Operações da Prefeitura do Recife (COP) está atuando na coordenação das ações das secretarias e órgãos municipais desde o primeiro momento com chuvas mais intensas, que já registram mais de 154 milímetros. Volume que representa 42,3% de todo o previsto para o mês inteiro", escreveu.

"Até agora, a Prefeitura do Recife abriu seis abrigos provisórios, que estão acolhendo 123 pessoas; mais de 220 mil alertas por WhatsApp e 40 mil por SMS foram enviados para famílias que residem em áreas de risco e temos mais 2.827 profissionais atuando neste momento", informou João Campos. Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, segundo a Defesa Civil do município, 79 ocorrências foram registradas, sendo a maior parte referentes a colocação de lonas (42). Houve 10 deslizamentos, todos sem vítimas. O monitoramento da situação está sendo acompanhado em tempo real, na Sala Integrada de Monitoramento da Defesa Civil. Na comunidade Brasil Novo (Sapolândia), com a subida das águas, 30 pessoas que ficaram desalojadas (16 adultos e 14 crianças) foram retiradas de suas casas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil, e transportadas pela Prefeitura do Jaboatão ao abrigo localizado em Cajueiro Seco.