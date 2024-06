Pai faz filho adolescente devolver camiseta furtada em loja; vídeo

Após furtar uma camiseta do Manchester City em uma loja de roupas, um adolescente retornou ao local, no dia seguinte, para devolver o item. O menino, no entanto, não voltou sozinho, mas acompanhado do pai que havia o orientado a se desculpar com o vendedor.

Confira o relato abaixo, desfocado para proteger os envolvidos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso ocorreu na cidade de Luziânia, em Goiás, na última quarta-feira, 12. Em vídeo divulgado no veículo local LuziâniaDivulga, o dono da loja aparece acompanhado do homem e do menino, agradecendo-os pelo retorno da camiseta.