Existe idade certa para namorar? Psicólogos explicam

Com a chegada da data do Dia dos Namorados, muitos jovens estão passando pela primeira data pela primeira vez. Fica o questionamento: "Existe idade certa pra namorar?" Neuropsicólogos explicam

Com os avanços e mudanças entre as gerações, o tópico namoro costuma ser assunto nas conversas de família. Seja os pais perguntando ou aquela tia que pergunta em toda ceia de Natal onde estão as “namoradinhas”.

Segundo especialista ouvida pelo O POVO, atualmente, os adolescentes começam a se relacionar mais cedo. Com a chegada do Dia dos Namorados, muitos estão vivenciando a data pela primeira vez.

Mas será que existe uma idade certa para namorar? Para a psicóloga e neuropsicóloga Elaine Cristina Sales, o primeiro passo é o diálogo familiar.