Jovem atingida com soda cáustica diz que sentiu a pele "pegando fogo"

Isabelly Aparecida, de 23 anos, atingida com soda cáustica no último dia 22 de maio, no norte do Paraná, enquanto caminhava pela rua, relata que sentiu a pele “pegando fogo”. Após alta hospitalar, a vítima passa por recuperação e contou que é um alívio voltar para casa.

Ela teve olhos, boca, seios e cabelos atingidos pela soda cáustica. Ficou internada de 22 de maio até esse sábado, 8, quando foi liberada.