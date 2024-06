Governo começará a distribuir arroz importado; confira

O arroz importado comprado pelo Governo Federal em leilão deve começar a ser distribuído dia 8 de setembro, de acordo com edital da Companhia de Abastecimento (Conab). A negociação foi uma estratégia adotada para reduzir o valor do produto, que chegou a aumentar 40% devido às enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional do grão.

Comprado por cerca de R$ 5 o quilo, o arroz deve chegar aos consumidores finais em embalagem específica, custando R$ 20 em pacotes de cinco quilos, ou seja, o quilo será vendido por R$ 4.