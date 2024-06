Pai mata filha a facadas na frente da neta no Espírito Santo

Vizinhos afirmaram que brigas entre pai e filha eram constantes. Homem estava embriagado no momento da prisão, pouco depois do crime

Um homem matou a própria filha a facadas em Vitória, capital do Espírito Santo, na noite de sábado, 8. A vítima, Brenda Luz da Silva, 30, tinha uma filha de 4 anos que teria presenciado o assassinato. O pai, Sebastião Carlos da Silva, 66, foi preso em flagrante e confessou o crime.

Vizinhos relatam que Brenda ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos no pescoço e no colo. Quando a Polícia chegou à residência, o pai estava sentado na cama. O canivete sujo de sangue foi encontrado com ele.