Pai é preso por arremessar filha de um mês em barranco no Espírito Santo

Um homem foi preso após arremessar a filha de um mês de vida em um barranco na cidade de Marechal Floriano, no Espírito Santo. O crime ocorreu em meio a uma briga com a companheira, mãe da criança, no dia 30 de maio. Os dois estavam embriagados.

Conforme o portal de notícias UOL, o homem teria deixado o local sem socorrer a filha. Uma testemunha ouviu o choro do bebê e entrou na mata para salvá-lo. A menina ficou com escoriações no rosto, mas não corre perigo, conforme a Polícia Civil do ES.

Inicialmente, o pai foi indiciado por abandono de incapaz. No entanto, ao finalizar as investigações nessa sexta-feira, 7, a Polícia Civil o indiciou por tentativa de homicídio triplamente qualificado.