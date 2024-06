Caso Marielle: Ronnie Lessa comprava e aprendeu a montar fuzis pela internet

Assassino da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, Ronnie Lessa fez as afirmações durante delação premiada à Polícia Federal

O policial militar reformado Ronnie Lessa, um dos assassinos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, comprava peças de fuzis pela internet. Ele também usou a rede para aprender a montar as armas.

As afirmações foram feitas durante depoimento à Polícia Federal (PF), no processo de delação premiada de Lessa. Elas foram publicadas pelo portal G1.

No depoimento, o policial reformado afirmou que possuía uma oficina em sua casa, onde fazia as adaptações necessárias para a montagem das peças. Ele disse que o processo é "simples", demorando "20 minutos, meia hora", e que vídeos online orientam como produzir as armas "de ponta a ponta".