Cursos que formam professores vão funcionar com pelo menos 50% de carga horária presencial

Cursos que formam professores vão passar a funcionar com pelo menos 50% de carga horária presencial, segundo informou o Ministro da Educação, Camilo Santana, em suas redes sociais nessa terça-feira, 4. Instituições terão dois anos para se adaptarem à mudança.



De acordo com ele, a determinação está incluída nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissional do Magistério da Educação Escolar Básica, que foram homologadas nesta semana e publicadas no Diário Oficial da União (DOU).