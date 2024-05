Influenciadora Janaína Prazeres denuncia o namorado por agressão em hotel na França

Janaína Prazeres teve fraturas na órbita ocular, no nariz e no maxilar. O caso está sendo investigado pela polícia francesa, conforme ela

Para escapar das agressões do namorado, a i nfluenciadora brasileira Janaína Prazeres fingiu estar desacordada e teve que fugir sem roupas, as quais teriam sido rasgadas durante a violência. Ela estava hospedada em um hotel em Paris, capital da França, e disse que aproveitou o momento em que o então companheiro, Kalel dos Santos Dias, foi ao banheiro. Para sobreviver, correu pelos corredores da hospedagem até chegar à recepção. O caso foi denunciado nas redes sociais por ela nesta semana.

Os ataques, de acordo com as denúncias dela, contaram com socos e tentativas de enforcamento. Ela teve fraturas na órbita ocular, no nariz e no maxilar. Voltou às pressas ao Brasil, porque teve medo de perder a visão.

Ainda de acordo com Janaína, Kalel é viciado em drogas e havia viajado com ela para tentar se afastar dos entorpecentes.

Segundo ela, no primeiro momento, Kalel começou a se agredir. Ao tentar contê-lo, as agressões contra ela começaram. As ameaças de morte se tornaram constantes. "Tinha um rapaz da recepção do hotel, ele rapidamente me cobriu, me escondeu dentro da cozinha."

Após perceber que Janaína já não estava mais no quarto, Kalel tentou achá-la, ainda conforme a influenciadora. Sem sucesso e abordado pela equipe do hotel, ele fugiu.

A influenciadora chamou a Polícia e passou sete horas em um hospital para exames e curativos. O Boletim de Ocorrência foi registradi, e o caso segue sendo investigado pela Polícia francesa.