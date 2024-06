Bisfenol: presente em copos plásticos, saiba como o composto pode fazer mal a saúde

Eveline Gadelha, endocrinologista que atua no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que o bisfenol é um composto químico "bastante utilizado" industrialmente. Ele está presente em copos, vasilhames e garrafas plásticas, em filmes plásticos, PVC, tubos PVC, em resinas que revestem latas de alimentos e bebidas, em selantes dentários e até mesmo em cupons fiscais.

Uma lata de alimento ou aquele copo plástico usado para tomar café. Esses utensílios parecem inofensivos no dia a dia, mas podem liberar uma substância conhecida como Bisfenol A (BPA) que, se acumulada em grandes quantidades no organismo , tem potencial de desencadear doenças como cancêr.

O BPA é liberado em quantidades elevadas em comidas, por exemplo, quando o plástico é aquecido no microondas ou quando alimentos são acondicionados em alta temperatura, conforme aponta o nutricionista Fábio Félix. Essa liberação também pode ocorrer quando há um resfriamento do plástico.

A presença de grandes quantidades da substância no corpo humano pode ter consequências. "(O BPA) pode agir como um disruptor endócrino (interferindo) no nosso metabolismo e produção hormonal, além de dificultar a regulação de vias metabólicas fundamentais para a funcionalidade do nosso organismo, podendo ter correlação com várias comorbidades e patologias, que vão desde problemas a nível cardiovascular, alterações do eixo hormonal, carcinomas e alterações no estado emocional", pontua Fábio.

Completando a fala do profissional, a endocrinologista Eveline Gadelha aponta que há diversas evidências de estudos feitos em células humanas e em animais expostos de que a substância tem impacto na saúde, além também de existirem pesquisas de associação em populações humanas expostas.

"Podemos dizer com base nas evidências científicas disponíveis que a presença de bisfenol já foi documentada em diversos líquidos humanos (leite humano, liquido aminiotico, cordão umbilical, sémen, urina) confirmando o quanto estamos absorvendo esse produto no nosso cotidiano. Seja através da pele, da respiração e da ingestão de alimentos e líquidos envazados em plásticos ou latas", diz.

Ainda conforme especialista, a maior concentração de bisfenol tem sido associada a condições como obesidade, redução da contagem de esperma, puberdade precoce e a câncer de mama e de próstata. Ela explica que o bisfenol pode também interagir com o receptor de estrogênio (hormônio cuja ação está relacionada com o controle da ovulação) como se fosse o próprio hormônio, ou bloqueando a sua ação.

Proibição no Brasil



O efeito do BPA no organismo já fomentou discussões em diversos países. Segundo informações documentadas pelo Ministério da Saúde (MS), em 2010 a Organização Mundial de Saúde (OMS) reuniu especialistas de várias nações para discutir o assunto e o encontro resultou em um relatório que apontou que consequências foram observadas mediante ingestão de grandes doses da substância.

No entanto, documento apontou que alguns estudos associaram desfechos como desenvolvimento neurológico específico ao sexo, ansiedade, mudanças pré-neoplásicas nas glândulas mamárias com doses mais baixas do Bisfenol A (BPA). Pesquisas levaram paises a adotarem medidas de precaução.