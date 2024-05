Mãe de jovem atingida por ácido diz que produto atingiu parte interna da boca da filha

Isabelly Aparecida, jovem atacada por ácido enquanto voltava da academia Crédito: Reprodução/Rede social

Regiane Ferreira, mãe de Isabelly Aparecida Ferreira Moro, que foi vítima de um ataque com soda cáustica na semana passada, disse que o ácido atingiu a parte interna da boca e parte do peito da filha. A vítima está internada no leito de Terapia Intensiva, no Centro de Tratamento de Queimados do hospital, e recebe cuidados multiprofissionais, sem previsão de alta.

O segundo boletim médico da paranaense sinaliza que ela apresenta “melhora no seu estado geral”, além de respirar espontaneamente e estar consciente. O documento foi divulgado pelo Hospital Universitário de Londrina, nessa terça-feira, 28 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista ao programa "Encontro", da Globo, Regina esclareceu que a queimadura foi só dentro da boca e não atingiu nenhum órgão.

“A queimadura dela foi só dentro da boca, fora não. Não tem nada no rosto dela. Não afetou nenhum órgão, só dentro da boca mesmo. O rosto dela, não. Parte do peito dela, mas bem pouco. Ela está bem, está conversando, já está ciente de tudo que aconteceu”, explicou. A mãe reiterou, ainda, que foi Isabelly quem deu a notícia do ataque. “Na hora que eu recebi a notícia, foi por ela mesmo. Ela me ligou. Disse que alguém tinha jogado alguma coisa nela pra queimar. Quando eu cheguei ao hospital, ela já estava entubada, em coma." De acordo com O GLOBO, a Polícia Civil informou que a mulher presa dois dias após o ocorrido confessou que cometeu o crime por ciúme do companheiro. Ela revelou que leu mensagens enviadas pela vítima criticando sua aparência. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira após Isabelly sair da academia que frequenta na cidade de Jacarezinho.