PF deflagra operação contra empresas clandestinas de segurança privada

Operação Segurança Legal é realizada desde 2017 e busca combater a atuação de empresas clandestinas que oferecem serviço de segurança privada sem a autorização da PF Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A operação "Segurança Legal VIII" foi deflagrada nessa quinta-feira, 23, pela Polícia Federal (PF), com o objetivo de combater a atuação de empresas clandestinas de segurança privada. A ação de fiscalização foi realizada em todos os estados do País, exceto o Rio Grande do Sul devido às enchentes. Mais de 460 agentes atuaram nas fiscalizações, que ocorreram em 25 capitais, além do Distrito Federal, e nas 96 unidades descentralizadas da PF.

A oitava fase da operação foi realizada em cerca de 500 estabelecimentos, incluindo comércios, casas noturnas e condomínios. No interior do Pará, a fiscalização contou com o apoio de um grupo tático da Polícia Federal após suspeita de que milícias estariam atuando na segurança privada. Em Santarém, três policiais militares foram identificados na situação de seguranças privados, com a arma da corporação sem o curso de vigilante. Os agentes foram encaminhados a uma delegacia para prestar esclarecimentos.